PSG : Nasser Al-Khelaïfi s’est expliqué avec les joueurs

La suite après cette publicité

C’était le premier jour d’entraînement au PSG avec le groupe au complet. En plus de la séance de Luis Enrique, le club a profité d’avoir tout le monde pour faire une photo et envoyé un message à Sergio Rico. Ce n’est pas tout. Présent pour ce jour de reprise collective, Nasser Al-Khelaïfi a tenu un discours de rentrée plutôt offensif après les nombreuses déconvenues des années passées. Selon RMC, le président parisien s’est montré ferme avec le groupe et le staff technique.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé, avec qui NAK n’a pas parlé en privé, sommeille en toile de fond, il a rappelé l’importance de l’institution, assurant qu’aucun joueur ne pouvait se placer au-dessus. Il estime également que les nouvelles installations de Poissy doivent être un argument de plus à la performance. Il n’y a plus d’excuse, place au travail. Enfin, le patron qatari a pris le temps de saluer les nouvelles recrues parisiennes.

À lire

Le message du PSG à Sergio Rico