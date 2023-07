PSG : Nasser Al-Khelaïfi va recadrer Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé (24 ans) est le maître du temps au PSG. Il y a plus d’un mois, le 12 juin, il a envoyé une lettre au club dans laquelle il annonce ne pas souhaiter prolonger son contrat au-delà de juin 2024. Un coup de massue pour les Parisiens et Nasser Al-Khelaïfi, qui a placé le jeune joueur au centre du projet l’an dernier. Mais le président francilien a été clair puisqu’il a annoncé que KM7 devra prolonger son bail sinon il s’en ira dès cet été. Le bras de fer est lancé entre les deux camps qui restent sur leurs positions.

De retour à l’entraînement hier, Mbappé, qui a réalisé des tests physiques, effectuera sa première séance sous les ordres de Luis Enrique ce mardi. Une séance où NAK devrait être présent et prendre la parole. AS explique d’ailleurs que le président du PSG tiendra un discours pour mobiliser les troupes et rappeler que personne n’est au-dessus du Paris Saint-Germain. Un message qui sera surtout à destination de Kylian Mbappé assure le média ibérique. L’objectif est donc de le recadrer et de lui mettre la pression afin qu’il tranche très vite. Une rencontre devrait avoir lieu entre les deux hommes ensuite.

