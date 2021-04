PSG : le retour éclatant de Mauro Icardi

Il y a des saisons qui sont plus difficiles que d'autres, et Mauro Icardi l'a bien compris. Performant en 2019-2020 lors de son prêt, avec 20 buts et 4 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues, l'attaquant argentin avait été définitivement acheté par le club de la capitale à l'Inter. Et forcément, après les 50 millions d'euros dépensés par les dirigeants, les supporters attendaient beaucoup du numéro 9. Mais entre blessures à répétition et la concurrence de Kean notamment, l'ancien Nerazzurro traverse un exercice 2020/21 compliqué.

Après avoir contracté la Covid-19, avoir souffert du genou et des adducteurs, Mauro Icardi a manqué plusieurs semaines de compétition il y a peu à cause d'une blessure à la cuisse. Mais l'international argentin (8 sélections, 1 but) a signé un retour tonitruant. Entré en jeu contre l'AS Saint-Etienne dimanche en Ligue 1, il a offert une victoire très précieuse à son équipe de la tête, à la 90e+6 ! Et ce mercredi, en quart de finale de Coupe de France contre Angers, le joueur de 28 ans a retrouvé une place de titulaire. Pas souvent trouvé, ce dernier a tout de même signé un triplé. De quoi faire le plein de confiance.

«Pour moi, ç'a été très difficile cette année»

Présent au micro d'Eurosport au coup de sifflet final, Mauro Icardi a donc fait part de sa satisfaction après la grosse victoire des siens. Mais aussi de sa satisfaction personnelle : «dans cette équipe, on doit tous être prêts, nous nous entraînons tous les jours pour jouer le week-end, la coupe et la Ligue des Champions. C'est la force de cette équipe. (...) Ce but (contre l'ASSE, ndlr) était très important pour l'équipe, c'était une partie qu'on devait gagner pour continuer à lutter pour le championnat. Après la blessure, c'était très important pour moi et pour la confiance.»

Relancé sur cette période compliquée avec sa blessure musculaire, Mauro Icardi s'est livré. «C'est très dur pour un joueur important d'être en dehors. C'a été très difficile, il y a des matches tous les trois jours et il n'y a pas le temps de récupérer. Pour moi, ç'a été très difficile cette année mais maintenant, je suis de retour, je cherche à tirer le meilleur de moi lorsque l'entraîneur m'en donne l'opportunité», a conclu l'Argentin. Il n'y a pas toujours de bonnes passes dans le football, mais Icardi compte bien revenir encore plus fort.