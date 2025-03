EdF : Manu Koné enterre la hache de guerre avec Matteo Guendouzi

Membres importants du groupe de Didier Deschamps depuis plusieurs rassemblements, Matteo Guendouzi et Manu Koné ont eu une vive altercation au mois de janvier lors du derby de Rome, après une intervention rugueuse du second sur le premier. Interrogé sur le sujet dans une longue interview accordée à l’Équipe ce mardi, Manu Koné est revenu sur l’événement, et a raconté les coulisses de «l’après-bagarre».

«C’est l’ambiance du derby qui nous a fait abuser un peu. Vous savez, ce match, on en a parlé avec Mattéo pendant tous les rassemblements précédents. On rigolait, même avec le coach : 'Eh, le derby de Rome, ça va être chaud !' Après, est arrivé ce qui est arrivé. Moi, je le prends avec le sourire. Ce n’est pas une bonne image, c’est vrai, mais ça reste un match de foot. Surtout, avec Mattéo, on s’est expliqué directement après. Je l’ai appelé et c’était réglé», a raconté l’ancien Toulousain avec le sourire. Les deux joueurs sont même arrivés ensemble à Clairefontaine, preuve que leur petite altercation est déjà de l’ordre du passé.