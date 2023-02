Man United : Paul Scholes croit au quadruplé

La suite après cette publicité

Le contraste est saisissant. À la peine lors de la première partie de saison et les multiples polémiques autour de Cristiano Ronaldo, Manchester United s’est complètement relancé depuis début janvier en enchaînant les succès convaincants. Troisièmes de Premier League, qualifiés pour les huitièmes de la finale de Ligue Europa et de la FA Cup, finalistes ce dimanche de la League Cup face à Newcastle (17h30), les Red Devils sont encore en course pour tout rafler d’ici la fin de la saison. Un quadruplé inimaginable il y a encore quelques mois, que Paul Scholes, légende du club, ne met pas de côté.

« C’est toujours possible », a-t-il avoué pour BT Sport. « Dans les cinq meilleures ligues européennes, nous sommes les seuls à pouvoir encore remporter le quadruplé. Bien sûr, ça va être difficile, mais qui sait. Chaque match d’ici la fin de la saison sera important. Je ne vais toujours pas les exclure du titre. Je sais que les gens diront qu’ils sont un peu trop loin. Beaucoup de gens disent que Man City va gagner la ligue. Mais ils ne sont pas loin de Man City. Je pense qu’ils ont une chance avec cet élan. Je pense que la seule chose qui pourrait leur faire du mal est le nombre de matchs. Ils ont la finale de la Coupe de la Ligue, la FA Cup en milieu de semaine, Liverpool la semaine suivante. Il y a des matchs difficiles. Mais d’un autre côté, ils ont joué deux fois contre Man City et Arsenal. Je pense toujours qu’ils sont dans une position à moitié décente pour remporter le championnat ».

