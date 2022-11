CdM 2022; EdF : Aurélien Tchouameni s'enflamme pour Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

Avec les forfaits de N'Golo Kanté et de Paul Pogba, Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot ont été propulsés sur le devant de la scène. Et pour le moment, le Madrilène et le Turinois s'en sortent plutôt bien lors de cette Coupe du Monde 2022. En conférence de presse ce mardi avant le choc face à la Tunisie, l'ancien joueur de Monaco a évoqué sa relation avec Rabiot.

«Ça se passe très bien, une alchimie se crée. On monte en puissance à chaque match. En fonction de ce que le match demande, il peut plus monter. L'entente se passe super bien». Une très bonne nouvelle pour Didier Deschamps et les Bleus.