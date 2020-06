LOSC : l'agent du très convoité Victor Osimhen fait de grosses révélations sur son avenir

Victor Osimhen sera vraisemblablement la prochaine grosse vente du LOSC, après Nicolas Pépé à Arsenal l'été dernier. « L'année dernière, les gens ne croyaient pas que nous avions de telles offres pour Nicolas Pépé (vendu 80 M€ à Arsenal, ndlr) et il s'est avéré que nous en avions plusieurs. Laissez-moi vous dire qu'avec Osimhen, c'est la même chose », a déjà prévenu le patron lillois Gérard Lopez plus tôt cette semaine. Comme pour le Gunner, on évoquait des montants dépassant les 80 millions d'euros pour le joueur arrivé de Charleroi il y a un an.

Avec 13 buts et 4 passes décisives en 27 apparitions de Ligue 1, le natif de Lagos (Nigéria) a vu sa cote exploser, et on parle donc de lui dans les plus gros clubs européens. Son agent Osita Okolo en a dit plus dans un entretien accordé à Radio Marte et rapporté par Le Petit Lillois, évoquant notamment le nom de Naples : « il y a eu beaucoup de spéculations médiatiques. Quelqu’un a déjà dit qu’il y avait un accord mais ce n’est pas vrai. Il y a eu des réunions et des vidéoconférences, mais pour l’instant Osimhen n’a conclu aucun accord ni avec Napoli ni avec d’autres clubs ».

L'option Naples le séduit

« Naples est une ville fantastique et le Napoli est une équipe très forte, c’est un super club et je suis très heureux quand je sais que Victor est approché par le Napoli. Pour l’instant, il n’y a toujours pas d’accord mais il n’a pas de préférences, l’important est qu’il puisse jouer et s’amuser. Il est heureux d’entendre le Napoli comme sa prochaine équipe potentielle », a ajouté l'agent de l'attaquant, précisant tout de même que le racisme présent dans certains stades en Italie pourrait le refroidir.

« Nous voulons des promesses concrètes sur son utilisation et son temps de jeu, nous avons appris la leçon après ce qui s’est passé à Wolfsburg et nous ne voulons pas que l’histoire se répète. […] De ce que je sais, le Napoli lui a fait cette promesse de continuité et c’est évidemment un point important car nous ne voulons pas répéter les mauvaises expériences du passé », a-t-il conclu, confirmant une « négociation en cours ». Les courtisans du joueur de 21 ans sont prévenus...