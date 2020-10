Sassuolo : Maxime Lopez encense Roberto De Zerbi

Maxime Lopez n'est plus un joueur de l'OM. Le milieu de terrain de 22 ans a été prêté avec option d'achat pour une saison à Sassuolo. Le joueur de poche n'avait pas encore pris la parole depuis son arrivée en Italie. Il a profité de la conférence de presse de présentation pour expliquer sa décision de rejoindre les Neroverdi, actuels 3e de Serie après trois rencontres. Il affirme notamment que c'est Roberto De Zerbi qui l'a convaincu à venir grâce à ses préceptes de jeu.

«Quand on a parlé au téléphone, au bout de 5 minutes j’avais envie de jouer pour lui. Il a la même vision du foot que je peux avoir comme jouer, et lui l’a comme entraîneur. C’est ce qu’il essaye d’apporter à son équipe. J’ai vu des tonnes de match de l’équipe et c’est tout ce que j’aime dans le foot : prendre des risques. Mon ambition, c'est de retrouver le plaisir de jouer car la saison dernière, ça a été compliqué. Je n’ai pas beaucoup joué. Collectivement, faire la meilleure saison possible. L’équipe est très bien partie avec 2 victoires et un nul » s'est enthousiasmé Lopez face à la presse.