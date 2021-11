Le FC Barcelone veut boucler rapidement l'arrivée de Ferran Torres

La suite après cette publicité

Avec une infirmerie bien remplie depuis plusieurs jours, le FC Barcelone est en mission depuis quelques mois. En effet, suite à la longue absence de Sergio Agüero, et les petits pépins physiques de Martin Braithwaite, Ansu Fati et Pedri, les Blaugranas doivent absolument se renforcer sur le plan offensif lors du prochain mercato hivernal. Raheem Sterling, Dani Olmo, Arthur Cabral, Edinson Cavani, Timo Werner... Plusieurs noms ont été évoqués dans la presse européenne mais c'est finalement un autre joueur qui devrait débarquer en Catalogne.

Ce vendredi, les médias locaux comme Mundo Deportivo expliquaient que le Barça avait activé la piste menant à Ferran Torres, l'ailier de Manchester City sous contrat jusqu'en juin 2025. On parlait même d'un accord entre l'international espagnol (22 sélections, 12 buts) et la formation barcelonaise pour une arrivée cet hiver. Et les planètes commencent tranquillement à s'aligner dans ce dossier. Selon nos informations, le joueur de 21 ans est bel et bien d'accord pour rejoindre le Barça dans quelques semaines et les discussions vont se poursuivre.

Un paiement du transfert sur cinq ans

L'objectif du Barça est tout simplement de sceller cet accord la semaine prochaine pour régler le dossier du nouvel attaquant au plus vite. Pour convaincre Manchester City de lâcher la pépite espagnole, le FCB va, toujours selon nos informations, proposer un transfert supérieur à 50 millions d'euros payé sur cinq ans (le Valencia CF toucherait alors un pourcentage). Car les finances catalanes ne sont pas au top ces derniers temps. Concernant Ferran Torres, avec qui les négociations sont plus simples car il a le même agent que Pedri, l'idée est claire.

Les Blaugranas veulent l'installer au cœur de leur attaque, lui qui a déjà joué en pointe avec les Cityzens (7 apparitions en 2021/22) et sa sélection cette saison. Xavi Hernandez lui donnera alors les clés du jeu et le principal concerné viendra pour être titulaire. En quelques heures, le président Joan Laporta et ses dirigeants ont donc trouvé le bon élément pour venir renforcer leur secteur offensif. Et si tout se passe bien, le Barça n'aura plus besoin de s'agiter dans tous les sens dès la semaine prochaine.