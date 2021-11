Le FC Barcelone active la piste Ferran Torres

La suite après cette publicité

Intronisé à la tête du FC Barcelone, Xavi connaît des débuts relativement corrects avec une victoire en Liga contre l'Espanyol (1-0) et un match nul face à Benfica en Ligue des Champions (0-0) mais si tout semble, pour l'heure, bien se passer sur le plan comptable, l'animation offensive du FC Barcelone reste une problématique centrale, qui plus est avec une infirmerie bien chargée. Septième de Liga, le Barça multiplie donc logiquement les pistes afin de se renforcer offensivement et les dirigeants catalans pourraient d'ailleurs passer à l'action dès le prochain mercato hivernal.

Dans cette optique, les Culés portent leur regard du côté de l'Angleterre et aurait ainsi fait de Ferran Torres (21 ans) leur priorité pour la prochaine fenêtre des transferts selon les informations de Mundo Deportivo. Dans ce sens, la Cadena Ser annonçait d'ailleurs la présence de Mateu Alemany, le directeur sportif catalan, à Manchester ce vendredi. Si celle-ci pourrait concerner l'avenir de l’attaquant de City Raheem Sterling, déjà ciblé par le Barça l'été dernier, le dirigeant du Barça devrait donc également en profiter pour négocier la venue du prolifique international espagnol (22 sélections, 12 buts).

Ferran Torres a d'ores et déjà donné son accord au Barça !

Actuellement blessé, Ferran Torres présente un bilan de trois buts et deux passes décisives en sept apparitions cette saison mais l'ailier des Citizens ne serait pas contre un départ en Catalogne. Pour preuve, le natif de Foios, désiré par Xavi, aurait lui-même demandé à son coach Pep Guardiola de rejoindre l'équipe blaugrana. Un souhait que l'ancien coach bavarois semble d'ailleurs comprendre puisqu'il ne serait pas contre laisser partir sa jeune pépite espagnole si les deux clubs parviennent à trouver un accord. Et à ce niveau-là, les choses semblent également s'accélérer car d'après Marca, le joueur et son agent, un proche d'Alemany, auraient accepté une proposition de contrat de la part du Barça.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ancien joueur de Valence, qui avait été recruté pour 23 millions d'euros par les Skyblues, pourrait donc être le premier grand coup de l'ère Xavi, à la tête du FCB. Seule ombre au tableau, la situation économique des Blaugranas devrait amener les dirigeants catalans à se positionner pour un prêt avec option d'achat obligatoire à l'été prochain. Dans ce sens, le Barça cherche d'ailleurs toujours une porte de sortie pour Coutinho ou encore Umtiti afin de libérer de la masse salariale. En difficulté financière, il semble, en effet, difficile d'imaginer une «grosse offre» venant du club catalan pour s'attacher au plus vite les services de Ferran Torres. Une chose est sûre, du côté de la Catalogne, les choses s'activent en coulisses, et ce pour le plus grand bonheur des supporters barcelonais...