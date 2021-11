Le FC Barcelone vise deux autres stars pour son attaque

Une victoire en Liga contre l'Espanyol (1-0) et un match nul face à Benfica en Ligue des Champions (0-0). Pour le moment, Xavi n'a pas perdu avec le FC Barcelone, lui qui a fraîchement été nommé entraîneur du club après le licenciement de Ronald Koeman. Mais personne n'est dupe, le Barça a du mal à être étincelant offensivement et les blessures n'ont rien arrangé. Entre Pedri qui ne rejouera pas avant 2022, les petites blessures d'Ansu Fati ou encore Martin Braithwaite, mais surtout la longue absence de Sergio Agüero, qui pourrait d'ailleurs prendre sa retraite, les Blaugranas manquent de joueurs pour aller faire trembler les filets.

Du coup, depuis quelques semaines déjà, le président du FCB Joan Laporta et les dirigeants travaillent en coulisses sur le mercato hivernal et le recrutement d'un joueur offensif de qualité. Les noms de Dani Olmo ou encore Raheem Sterling sont souvent sortis, alors qu'Arthur Cabral a également été évoqué. Mais pour le moment, le FC Barcelone n'a pas trouvé le bon élément, et les pistes se multiplient. Car pour satisfaire son nouvel entraîneur, le Barça va mettre les bouchées doubles en janvier, et d'autres joueurs bien connus des amateurs de ballon rond sont pistés.

Le Barça veut faire son marché en Angleterre

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo consacre en effet ses premières pages, et sa Une, à cette quête de la perle rare à la pointe de l'attaque, et deux noms assez ronflants sont donnés par le quotidien catalan. Tout d'abord, le FC Barcelone suit de près Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain du côté d'Old Trafford. Gêné par les blessures, l'ancien attaquant du PSG n'a pas beaucoup joué cette saison (8 apparitions, 1 but) mais son temps de jeu pourrait changer, ou pas, avec le nouvel entraîneur, certainement Ralf Rangnick. Mais ce n'est pas tout.

Toujours en Angleterre et du côté de la Premier League, les Blaugranas ont également un œil sur Timo Werner, actuellement à Chelsea. Arrivé en 2020 chez les Blues, l'attaquant allemand a du mal à s'imposer et a disputé 11 matches toutes compétitions confondues cette saison. Il faut dire que son entorse ne l'a pas aidé. Et le Barça pourrait lui tendre la main pour le relancer même si, avec un bail courant jusqu'en 2025 à Londres, le club catalan va devoir être fort en négociations avec Chelsea pour se le faire prêter par exemple. Alors que dans le cas de l'Uruguayen, l'opération pourrait être plus simple s'il ne prolonge pas à MU.