Le nouveau business de Lionel Messi

Star de la sélection argentine et de l’Inter Miami, Lionel Messi (37 ans) est également un homme d’affaires. Ce mercredi, AS révèle que l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain s’est lancé dans un nouveau business. En effet, il a décidé d’élaborer une collection de vins. Nommée "Lionel Collection", cette gamme exclusive de vins est produite par la cave MM Winemaker en Italie, notamment en Campanie, dans les Pouilles ainsi qu’en Sicile.

Les bouteilles, où s’affichent des images inédites du champion du monde 2022, sont déjà considérées comme des objets de collection. «Nous sommes très satisfaits du résultat de cette collection qui rend hommage à une véritable légende et allie une qualité exceptionnelle à notre riche patrimoine viticole. Chaque bouteille est fabriquée avec beaucoup d’amour et de précision, ce qui en fait non seulement une boisson, mais aussi un chef-d’œuvre de collection pour nos clients», a récemment expliqué MM Winemaker. Un nouveau business juteux qui devrait rapporter gros à la Pulga.