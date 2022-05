Angel Di Maria ne sait pas ce que le PSG veut faire de lui !

La suite après cette publicité

Meilleur passeur de l'histoire du Paris SG (118 offrandes), Angel Di Maria (34 ans) arrive en fin de contrat en juin 2022. Ces derniers temps, la tendance semble à une séparation après sept années d'un mariage riche en titres. Au cours d'un entretien accordé à Todo Pasa sur les ondes de la radio argentine Urbana Play, el Fideo a assuré ne pas savoir ce qui allait se passer pour lui cet été.

«Je suis content ici, heureux d’avoir gagné le championnat, c'est important pour moi d’avoir gagné 5 titres en 7 ans. J’essaie de gagner des titres, je me prépare pour ça chaque saison, alors je suis content d’avoir remporté ce trophée. Mon contrat se termine en juin, l’idée serait d’essayer de terminer ici», a-t-il d'abord lâché, ne semblant en revanche pas au courant des intentions de la direction parisienne.

Des doutes sur la position du PSG

«Je ne sais pas si le club a envie que ça se passe comme ça, il y a un pré-contrat, mais il faut voir si le club l’active», a-t-il expliqué. Les pensionnaires du Parc des Princes ont donc la main, mais n'ont encore rien annoncé officiellement au gaucher et à son clan, qui se préparent à toute éventualité. «Sinon, j’essaierai de trouver une opportunité en Europe pour essayer d’arriver de la meilleure manière au Mondial au Qatar», a-t-il indiqué, alors qu'il se murmure que Jorge Mendes l'a proposé à la Juventus.

L'international albiceleste (121 sélections, 24 réalisations) a ensuite affiché son plan de fin de carrière idéal. «L'idée, c’est une année de plus en Europe et puis revenir en Argentine, mais en football, on ne peut pas voir trop loin», a-t-il conclu. Au PSG de décider, donc, si la dernière année européenne d'Angel Di Maria, qui a connu Benfica, le Real Madrid et Manchester United auparavant sur le Vieux continent, se fera en France ou ailleurs.