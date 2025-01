Thibaut Courtois veut revenir en sélection

Étincelant avec le Real Madrid, avec qui il a notamment remporté une nouvelle Ligue des Champions la saison dernière, Thibaut Courtois n’a cependant plus porté le maillot de la sélection belge depuis juin 2023. La raison ? Un différend entre le gardien de but et le sélectionneur, Domenico Tedesco, à propos du brassard. En l’absence de Kevin de Bruyne, l’Italien avait préféré nommer Romelu Lukaku capitaine de son équipe. Depuis, le portier et l’ancien coach de Leipzig se répondent par médias interposés. Pas de quoi néanmoins nuire à la volonté du joueur de 32 ans d’un jour revêtir de nouveau le maillot de son pays.

Interrogé par CNN à l’occasion des Globe Soccer Awards, Thibaut Courtois a expliqué qu’il aimerait rejouer avec la Belgique : «Je me sens toujours fier de jouer pour mon pays. Évidemment, l’équipe a aussi évolué, et je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois ou années. J’espère évidemment jouer un autre match, faire un vrai au revoir ou rejouer. J’aimerais jouer la Coupe du Monde… mais on verra ce qui arrivera. Ce n’est pas si simple.»