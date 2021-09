Juventus : Massimiliano Allegri envoie une nouvelle pique à Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

À 26 ans, Adrien Rabiot entame sa troisième saison à la Juventus. Parti du Paris Saint-Germain pour continuer sa progression, le milieu de terrain ne parvient toutefois pas à se défaire de l’image d’un joueur talentueux à qui il manque toujours un petit rien pour qu’il devienne un grand. Après avoir connu Maurizio Sarri et Andrea Pirlo, le Français a découvert cette année Massimiliano Allegri, un coach réputé pour son exigence.

Le 21 septembre dernier, juste avant le déplacement à Spezia (3-2), l’entraîneur bianconero évoquait le cas Rabiot. L’Italien apprécie son joueur, mais il lui a trouvé un vilain défaut. « Il a fait un très grand match contre Milan, mais il lui manque encore un aspect : la lucidité devant le but. Avec une telle force, une telle technique et de telles courses, ce n'est pas possible qu'il ne marque pas davantage. Il doit marquer 10 ou 12 buts par saison ».

Rabiot marque trop peu

Depuis qu’il est à Turin, le natif de Saint-Maurice n’a en effet marqué que 5 petits buts en Serie A. Un total qui monte à 6 sur les 89 matches officiels, toutes compétitions confondues, qu’il a disputés avec les Bianconeri. Très insuffisant pour Allegri. D’ailleurs, le technicien de la Juve a profité du retour de Rabiot dans le groupe pour affronter Chelsea ce soir pour en remettre une couche.

« Il est comme Bernardeschi. S’il est à la Juventus, il peut difficilement être remis en question en tant que joueur. C’est la tête qui fait la différence dans la carrière d'un joueur et son ambition personnelle à vouloir se sacrifier pour l'équipe avec la méchanceté qu’il a sur le terrain et à l'entraînement. Les détails font la différence. Si j'étais à Rabiot, je serais en colère contre moi-même. Combien de bons joueurs se sont perdus ? En trois ans passés en Italie, il a très peu marqué, ce n’est pas possible. Cette année il va améliorer ces détails », a-t-il confié hier en conférence de presse. À bon entendeur.

