Belgique - France: les compositions officielles

La Belgique reçoit la France ce lundi à 20h40, au Stade Roi Baudouin, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Nations. Les Diables Rouges s’organisent en 4-3-3 avec Casteels aux cages. En défense, on retrouve Debast, Faes, Theate et Castagne. Tielemans, Mangala et De Ketelaere sont au milieu de terrain. Et enfin, Trossard, Openda et Doku vont animer l’attaque belge.

Les Français s’articulent également en 4-3-3 avec aux cages Maignan. En défense, on retrouve Koundé, Konate, Saliba et Digne. Koné, Guendouzi et Tchouameni occupent le milieu de terrain. Et enfin, Dembélé, Kolo Muani et Barcola vont animer l’attaque des Bleus.

Les compositions:

Belgique: Casteels - Debast, Faes, Theate, Castagne - Tielemans, Mangala, De Ketelaere - Trossard, Doku, Openda

France: Maignan - Koundé, Konate, Saliba, Digne - Koné, Guendouzi, Tchouameni - Dembélé, Kolo Muani, Barcola