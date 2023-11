Willy Sagnol élogieux avec Mathys Tel !

Il met tout le monde d’accord en Bavière. Alors qu’il n’a que 18 ans, Mathys Tel est dans une forme éblouissante en ce début de saison sous les couleurs du Bayern Munich. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 17 apparitions avec les hommes de Thomas Tuchel, le natif de Sarcelles apparaît comme une alternative pour l’avenir offensif du champion d’Allemagne en titre. Membre influent du Bayern Munich entre 2000 et 2008, Willy Sagnol regarde toujours l’actualité du club d’outre-Rhin avec assiduité.

Et lui aussi est assez bluffé par l’avènement de Tel comme il l’a confié à notre micro : «il ne débute pas beaucoup de matches, même s’il joue un peu plus récemment. C’est encore un joueur très jeune mais il y a une vraie belle évolution. Dans ce genre de situation, il faut rester patient, surtout que je pense qu’il a un énorme potentiel. Ce que je vois me fait dire qu’il est sur la bonne voie, et j’aimerais beaucoup qu’il s’impose parce que le Bayern, c’est le cœur, mais aussi parce que Mathys est un joueur français. J’aimerais qu’il perpétue l’héritage des joueurs français qui s’y sont épanouis.»*