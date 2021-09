Éliminatoires Mondial 2022 : les chiffres complètement fous d'Erling Haaland

Trêve internationale réussie pour Erling Haaland. Buteur contre les Pays-Bas (1-1) puis en Lettonie (0-2), l'attaquant de la Norvège s'est offert un triplé ce mardi soir contre Gibraltar (5-1). Cinq buts en trois matches donc, qui permettent à sa sélection d'être à égalité de points avec les Oranje en tête du groupe G, avec 13 points.

Cinq réalisations de plus dans la collection déjà bien garnie du buteur du Borussia Dortmund. À 21 ans et 48 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'ère moderne à inscrire au moins 10 buts en sélection. Et il n'a eu besoin que de 15 capes ! Son sélectionneur Stale Solbakken n'a plus de mots. «Erling est le plus rude que nous ayons vu dans le football norvégien. Et je ne vois aucune raison pour que cela s'arrête», a-t-il confié à l'issue de la rencontre.

Des stats à en perdre la tête

Martin Ødegaard abonde dans son sens. «Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est complètement fou, on a de la chance de l'avoir», a-t-il lâché à VG après le match. L'intéressé, lui, n'est pas franchement satisfait. «Je ne marque pas assez de buts, mais je commence à m'approcher d'un but par match en moyenne. J'aurais dû avoir plus de buts que de matches», a-t-il regretté au micro de TV2.

Ses temps de passage restent tout bonnement monstrueux et il est en avance sur tous les grands attaquants de l'histoire récente de sa sélection : Tore André Flo, Odd Iversen, Ole Gunnar Solskjær et John Carew. On le voit aisément devenir le recordman du nombre de buts inscrits avec la Norvège, détenu par Jørgen Juve (33 pions en 45 sélections). Depuis le début de la saison 2018/19, Erling Haaland, c'est 105 buts en 105 matches toutes compétitions confondues. Incroyable.