Chelsea veut deux cadres du Borussia Dortmund

Chelsea se prépare à faire ses emplettes en Allemagne. Selon les informations de Sky Sports DE, Karim Adeyemi (22 ans) et Gregor Kobel (27 ans) seraient sur les tablettes des Blues. Les Londoniens ne seraient pas satisfaits de leur situation au poste de gardien de but et étudieraient la situation du portier de la Nati pour le prochain mercato estival. Une information qui peut étonner lorsqu’on sait que le club compte déjà neuf gardiens sous contrat, mais avec Chelsea, on ne sait jamais…

Pour Karim Adeyemi, c’est un changement récent dans l’entourage du joueur qui a mis la puce à l’oreille du média allemand. Si l’ailier allemand est suivi depuis un moment par les Blues, le joueur de 22 ans a tout récemment changé d’agents et il est désormais représenté par Ali Barat d’Epic Sports, un proche de la direction londonienne. En plus d’entretenir de très bons rapports avec le club anglais, il est également l’agent d’un certain Nicolas Jackson, le numéro 9 titulaire de Chelsea cette saison. Affaire à suivre.