Real Madrid : Endrick envoie un message fort à Kylian Mbappé et la concurrence

Le Real Madrid s’est constitué un effectif XXL ces dernières années. Sous la direction de Florentino Pérez, le géant d’Espagne s’est illustré par sa capacité à tout anticiper. Et cela a encore été le cas avec la signature du jeune Endrick. Gros potentiel du championnat brésilien, la pépite de 17 ans avait signé avec les Merengues et va débarquer cet été (2 ans après sa signature). Il arrive renforcer une équipe déjà très armée dans le secteur offensif puisque Kylian Mbappé a aussi signé cet été.

L’international brésilien (10 sélections, 3 buts) va donc devoir batailler au milieu d’une armada offensive composée de Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo, Brahim Diaz, Arda Guler voire Jude Bellingham. Mais il l’a prouvé dans le début de sa très jeune carrière, Endrick n’a pas froid aux yeux et semble déterminé dans sa quête de marquer le football. Et à en croire les informations de AS, Endrick a déjà envoyé un message clair à la concurrence. Le 21 juillet prochain, il devra se rendre à Madrid pour signer officiellement son contrat puisqu’il aura enfin 18 ans. Et alors qu’il était prévu qu’il prenne des jours de vacances après la Copa América, il en a décidé autrement.

Il va écourter ses vacances

Selon le quotidien madrilène, Endrick a décidé de rester en Espagne pour s’entraîner avec sa nouvelle équipe. Il veut participer à la tournée américaine des Madrilènes (départ le 28 juillet pour les États-Unis) et convaincre Carlo Ancelotti. Pour montrer la motivation du jeune buteur, les autres brésiliens (Vinicius Jr, Militão et Rodrygo) ne sont attendus que le 31 juillet. L’ancien de Palmeiras a fait ce choix, car il ressent le besoin de se faire une place parmi la forte concurrence.

Et s’il reste confiant et estime avoir les capacités de gratter du temps de jeu en équipe première, Endrick sait qu’il va devoir lutter pour faire ses preuves. Il y a quelques mois, il avait déjà prévenu la sélection olympique brésilienne de sa volonté de ne pas participer aux JO de Paris pour se concentrer sur la pré-saison avec le Real Madrid. Endrick a donc hâte d’en découdre et veut prouver à Carlo Ancelotti qu’il a les moyens de bousculer la hiérarchie. Ce ne sera pas gagné vu l’effectif XXL en attaque mais le technicien italien appréciera sa détermination. Les autres joueurs sont prévenus, Endrick n’est pas là pour rigoler…