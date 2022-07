Les Stages Varane de retour en Martinique

Alors que Raphaël Varane s'apprête à débuter sa présaison avec Manchester United à Bangkok par une affiche de prestige contre Liverpool ce mardi (15h), les Stages Varane, gratuits et mixtes, font eux leur grand retour en Martinique, à plus de 15 000 km de la Thaïlande. L'événement débutera ce mercredi et se terminera le 20 juillet prochain. Une période au cours de laquelle deux sessions de stage sur 3 jours auront lieu (du 13 au 15 juillet pour les U10-U11 puis du 28 au 20 juillet pour les U12-13).

La suite après cette publicité

Au total, ce sont pas moins de 135 stagiaires qui pourront bénéficier des Stages Varane, lancés par le champion du monde français en 2019, et de leur encadrement associatif permettant aux jeunes amoureux du ballon rond de s'amuser mais aussi de perfectionneur leur apprentissage du football. Ils n'avaient pas pu se tenir en Martinique, terre d'origine de Raphaël Varane, depuis février 2020 en raison de la situation sanitaire compliquée liée au Covid-19.