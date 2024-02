Le FC Barcelone n’a pas oublié Pierre-Emerick Aubameyang…

«Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ?» On ira peut-être pas jusqu’à la maxime d’Alphonse de Lamartine pour évoquer le passage de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone. Il n’empêche qu’en seulement six mois, le Gabonais a réalisé quelques merveilles. Il a notamment inscrit 13 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues, dont un doublé au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid (4-0) en Liga.

La suite après cette publicité

Les Catalans n’ont d’ailleurs pas manqué sur les réseaux sociaux de rappeler que l’attaquant avait effectué ses premiers pas sous le maillot blaugrana il y a deux ans tout rond. L’idylle n’avait duré que six mois. Xavi, entraîneur depuis quelques mois seulement, avait tout tenté pour le retenir mais la santé financière du Barça, plus la volonté de la direction de s’offrir Robert Lewandowski ont été plus fortes. Désormais, c’est avec l’OM qu’Aubameyang tente de faire trembler les filets.