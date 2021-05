FC Barcelone : Ronald Koeman défend son bilan pour sauver sa tête

L'heure du bilan a déjà sonné au FC Barcelone. Quelques minutes après un ultime succès face à Eibar grâce à une réalisation d'Antoine Griezmann, Ronald Koeman s'est adressé aux médias. Et l'entraîneur néerlandais du Barça a pris le temps de décrypter l'exercice 2020-2021 de son équipe. Entre une troisième place en Liga, une Coupe du Roi glanée, et une élimination précoce en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Une sensation d'inachevé pour l'ancien sélectionneur des Pays-Bas ? Le principal protagoniste réfute cette théorie, bien au contraire. Ce dernier estime que son équipe ne pouvait pas forcément espérer mieux après un mercato estival plombé par les gros soucis financiers du club catalan.

«A notre arrivée, nous avons pris le train en marche. Seul Dest a signé, le dernier jour. Pour moi, ce n'est pas une équipe avec le niveau que nous voulons pour le Barça. C'est ainsi et beaucoup de gens dans le club pensent la même chose. il y a des joueurs plus âgés, avec tout le respect que je leur dois, qui ont quand même montré qu'ils ont un niveau pour cette équipe, et il y a de très jeunes joueurs qui vont montrer qu'ils sont bons. L'équipe n'est pas terminée, il faut avoir une équipe plus efficace, pour viser plus haut,» a ainsi lâché Koeman.

Ronald Koeman regrette le manque d'expérience de son équipe

Une analyse lourde de sens, qui met en exergue l'amertume ressentie par l'entraîneur blaugrana. Pour l'intéressé, se sont ces carences qui ont plombé la saison catalane. Un manque d'expérience qui n'a pas permis au Barça de profiter des opportunités quand elles se présentaient à lui. «Nous sommes l'équipe qui a marqué le plus de buts, mais les chiffres restent insuffisants pour une équipe comme le Barça. Il y a des matchs qu'on aurait dû gagner, pour être premiers, on ne l'a pas fait. Si quand je suis arrivé en août, on m'avait dit qu'on terminerait troisième, j'aurais signé tout de suite.»

«Il y a eu trop d'attente, la saison n'est pas mauvaise loin de là. Nous avons beaucoup de jeunes, une équipe différente de celle de l'Atlético ou du Real,» a ensuite confié le technicien néerlandais. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Ronald Koeman se voit propulsé sur le banc des accusés par sa direction. Sera-t-il encore présent sur le banc du Barça la saison prochaine ? Le coach des Blaugranas l'espère de tout cœur. «Je pense que ce n'était pas le dernier match. J'ai un contrat, vous parlez beaucoup de cette question, mais je suis calme : s'il y a quelque chose que le club veut changer, il doit me parler». L'été s'annonce bouillant en Catalogne...