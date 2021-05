Le FC Barcelone ne voudrait plus continuer avec Ronald Koeman

La suite après cette publicité

Dans le football, tout va très vite et Ronald Koeman (58 ans) pourrait l’apprendre à ses dépens. Il y a peine un mois de cela, le technicien néerlandais semblait serein et confirmé dans son poste d’entraineur du FC Barcelone. Aujourd’hui et après trois matches sans victoire en Liga qui les a définitivement écartés de la course au titre, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas voit sa place très menacée.

Selon les informations de la radio catalane RAC-1, le Barça a déjà décidé à 99% de ne pas continuer avec Ronald Koeman la saison prochaine. Même le fait de ne pas encore avoir trouvé son successeur ne devrait pas changer la décision des dirigeants blaugranas. Joan Laporta, qui n’avait pas voulu intervenir pendant la saison, souhaiterait un autre homme à ce poste.