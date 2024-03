EdF U23 : Thierry Henry justifie les absences de Rayan Cherki et Mathys Tel

Thierry Henry a communiqué sa première liste de joueurs pour la sélection U23, celle qui pourrait aller aux Jeux Olympiques de Paris cet été. S’il faut encore se mettre d’accord avec les clubs pour la grand-messe estivale, le sélectionneur a réservé quelques surprises comme les absences de Rayan Cherki et de Mathys Tel. Le premier a souvent été appelé avec les Espoirs, quand le second a régulièrement été encensé, en plus d’avoir été convoqué lors des deux derniers rassemblements en U21. Ils sont tous les deux victimes de la concurrence et d’un temps de jeu réduit en club.

«C’est tout sauf une punition, alerte d’emblée Thierry Henry. Rayan a moins de temps de jeu. Il y a aussi des joueurs qui arrivent, il faut regarder ce que fait Akliouche à Monaco. Ce n’est pas une punition. Il y a aussi les 2001 qui arrivent. La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Il est un peu dans le dur à Lyon, il aura un coup de fil après pour avoir des explications. Akliouche joue assez souvent à Monaco, Enzo (Millet) est très bon, Désiré (Doué) est bon», présente le sélectionneur en conférence de presse, évoquant également un «manque de temps de jeu» pour le Bavarois.