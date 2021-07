Euro 2020, Italie : la folle soirée de Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Gianluigui Donnarumma et l'Italie ont frappé un grand coup en remportant l'Euro 2020 face à l'Angleterre à Wembley (1-1, 3tab2). Décisif en repoussant deux penalties, l'ancien gardien de l'AC Milan a amené les siens sur la voie royale. Coutumier des séances de tirs au but victorieuses (trois matchs en club, deux en sélection), le principal protagoniste a réalisé un incroyable championnat d'Europe des Nations.

Pour l'ensemble de son œuvre, l'UEFA lui a d'ailleurs décerné le titre honorifique de meilleur joueur de la compétition. Interrogé au micro de beIN Sports, le futur portier du Paris Saint-Germain préférait ne pas tirer la couverture à lui, et mettre en exergue l'incroyable solidarité de la Squadra Azzurra.

Gianluigi Donnarumma évoque le penalty manqué de Jorginho

« C'est un rêve exceptionnel, je ne sais pas quoi dire. Nous le méritons, nous avons écrit l'histoire, nous sommes un groupe exceptionnel. On s'aime tous les uns les autres, on sait tous où on a commencé. Peu de personnes croyaient en nous et nous sommes là aujourd'hui à célébrer, » a ainsi commenté Donnarumma. L'intéressé s'est ensuite penché sur un des tournants de cette incroyable séance de tirs au but : le penalty manqué de Jorginho.

Il faut dire que le milieu de Chelsea rate très rarement cet exercice... « Quand Jorginho a raté, j'étais déjà déprimé, mais j'ai dû me remettre dans le match pour en arrêter un autre. Je connais mon potentiel, j'étais tranquille, je sais ce que je peux faire, je travaille beaucoup, » lâche le champion d'Europe. Les supporters du PSG peuvent s'en frotter les mains, avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, les buts parisiens seront bien gardés...