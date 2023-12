Brighton - OM : les compositions officielles

Après deux intenses soirées de Ligue des Champions, place à la Ligue Europa sur Foot Mercato ! Ce jeudi, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Brighton, au Falmer Stadium, dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la compétition. Un duel ô combien capital pour les deux formations puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’une finale avec en point d’orgue la première place de cette poule B, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale sans passer par la case des barrages. Leaders (11pts) et invaincus dans ce groupe, les Marseillais seront déterminés à enchaîner une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues et poursuivre leur bonne dynamique. En face, les Seagulls (10pts) tenteront donc de s’imposer devant leur public et retrouver le chemin de la victoire après avoir partagé les points avec le relégable, Burnley, le week-end dernier en Premier League (1-1).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour cette dernière journée de phase de groupes de Ligue Europa, Gennaro Gattuso mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres et le système de jeu articulé en 3-5-2. Le technicien transalpin a en effet décidé de titulariser Vitinha en pointe, associé à Pierre-Emerick Aubameyang, sur un nuage depuis quatre matches. Les deux attaquants seront épaulés par Amine Harit, tandis que Azzedine Ounahi et Jordan Veretout sont titulaires dans l’entrejeu. Renan Lodi et Jonathan Clauss occupent le rôle de pistons, alors que Chancel Mbemba, Bamo Meïte et Leonardo Balerdi sont alignés en défense. Concernant la composition de Brighton, Roberto De Zerbi aligne de son côté un schéma tactique organisé en 4-2-3-1. Le secteur offensif est composé de Kaoru Mitoma, Simon Adingra et Facundo Buonanotte. Auteur de cinq réalisations dans la compétition, João Pedro occupe la pointe de l’attaque.

Compositions des équipes :

Brighton : Steele - Hinshelwood, Dunk, Van Hecke, Igor - Gross, Gilmour - Adingra, Buonanotte, Mitoma - Joao Pedro.

OM : Pau Lopez - Mbemba, Meïte, Balerdi - Clauss, Veretout, Ounahi, Harit, Lodi - Vitinha, Aubameyang.