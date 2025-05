Le retour en grâce de Kaoru Mitoma fait vibrer le Japon et l’Europe

Kaoru Mitoma a brillé lors de la victoire 3-2 de Brighton face à Liverpool lors de la 37e journée de Premier League, signant un match de référence dans une saison déjà historique pour lui. L’international japonais affiche désormais 10 buts et 3 passes décisives en 35 matchs, un record personnel en Angleterre. Jamais Shinji Kagawa ni Shinji Okazaki, pourtant figures marquantes de la Premier League, n’avaient franchi le cap symbolique des 10 buts en une saison. Avec déjà 10 réalisations en 2024/25, Kaoru Mitoma devient le Japonais le plus prolifique de l’histoire récente du championnat anglais, confirmant une ascension fulgurante après ses 7 buts en 2022/23 et seulement 3 la saison suivante.

Mitoma rejoint aussi le cercle fermé des Japonais en forme cette année dans les grands championnats européens, aux côtés de Keito Nakamura (Reims), Shuto Machino (Holstein Kiel) et Ritsu Doan (Freiburg), tous auteurs d’au moins 10 buts. « C’était notre dernier match à domicile et nous avions besoin d’une victoire », a confié Mitoma après le match, à la veille de ses 28 ans. « Je visais plus haut. C’est un minimum. »

Avec une finition en nette progression, Kaoru Mitoma est en train de s’imposer comme l’un des visages du football asiatique en Premier League. Après une saison 2022/23 prometteuse (7 buts, 5 passes décisives), l’ailier japonais a connu une année 2023/24 très compliquée, marquée par une série de blessures à la cheville puis à la hanche. Éloigné des terrains pendant 27 matchs, il n’a pu participer qu’à 19 rencontres, pour un bilan de 3 buts seulement. Une saison à oublier, durant laquelle il a perdu en rythme et en confiance.

Mais le renouveau est arrivé avec cette année. L’arrivée de Fabian Hürzeler sur le banc de Brighton et la concurrence accrue en attaque ont placé Mitoma face à ses responsabilités. Le Japonais a su répondre présent, inscrivant 10 buts en championnat, son meilleur total en Premier League. Dans une équipe en reconstruction, il a démontré qu’il restait une pièce maîtresse, capable de faire la différence dans les moments clés. Un retour au premier plan qui confirme son statut et relance ainsi sa trajectoire sur le vieux continent.

Le pari gagnant de Brighton

Avant même de signer professionnel, Mitoma avait déjà attiré l’attention au Japon grâce à sa méthode d’analyse peu commune : un mémoire universitaire consacré au dribble. Obsédé par la perception spatiale et le placement du défenseur, il filmait ses entraînements avec une caméra frontale pour améliorer ses prises de décision balle au pied. Ce souci du détail, allié à un sens du jeu instinctif, a posé les bases de son ascension. En 2020, après avoir obtenu son diplôme à l’université de Tsukuba, l’ailier rejoint Kawasaki Frontale en première division japonaise. Très vite, ses performances interpellent Brighton, qui, dès l’automne, multiplie les offres.

« Brighton a envoyé des offres à plusieurs reprises, en révisant à chaque fois le montant », raconte une source interne au Kawasaki Frontale, citée par The Asahi Shimbun. « Ils devaient vraiment le vouloir. » En pleine pandémie, alors que les voyages étaient limités, Brighton s’appuie sur un rapport détaillé, basé sur un système de statistiques pour évaluer les qualités des joueurs. « Pour Mitoma, c’était vert, vert, vert sur toute la ligne – il a reçu la meilleure note », explique David Weir, directeur technique du club, également cité par The Asahi Shimbun. L’encadrement, les analystes et la direction visionnent alors des heures de séquences vidéo. « En fin de compte, personne ne l’avait vu jouer en personne », admet Weir. Un pari audacieux, mais gagnant. L’ailier gauche a joué aujourd’hui plus de 107 matchs sous les couleurs de son club de première division anglaise, totalisant 24 buts et 17 passes décisives.

Déjà prêt à emballer le mercato ?

Avec une saison déjà historique, Mitoma attire l’attention tant sur le terrain que sur le marché des transferts, où son nom commence à figurer parmi les plus convoités. Pour s’attacher les services du natif de Kawasaki, valorisé autour de 45 millions d’euros, il faudra donc débourser une somme conséquente. Le club saoudien d’Al-Nassr a récemment proposé 60 millions d’euros pour recruter l’ailier japonais de 27 ans, sous contrat avec son club actuel jusqu’en 2027. Parallèlement, Naples envisagerait également une offre pour l’international japonais. D’autres clubs anglais pourraient aussi se positionner dans ce dossier, également suivi de près par le Bayern Munich. De quoi, peut-être, animer le marché des transferts cet été.