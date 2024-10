Le Japon et ses stars de Ligue 1 en route pour une nouvelle épopée mondiale

Le Japon s’était donné pour objectif de soulever un titre mondial pour 2050. Mais peut-être remportera-t-il la Coupe du Monde bien avant. Auteur d’une phase de qualifications presque sans faute, le pays va pouvoir bientôt décrocher son billet pour sa huitième participation consécutive à la compétition.

C’est, en effet, avec la manière que les Samuraïs Blues ont entamé ce nouveau défi (6 victoires, 28 buts, 0 encaissés), en gardant évidemment en tête l’échec de la précédente Coupe d’Asie, où il était pourtant favori. Cette dernière compétition internationale, avait plutôt sonné comme un pari perdu pour Moriyasu et ses hommes. Le pays avait alors été sorti dès les quarts de finale par l’Iran (2-1) au terme d’un match peu élogieux.

Un très bon retour en forme

Revigorés depuis, les Japonais n’ont plus perdu de match depuis février dernier. Ils se sont ainsi successivement imposés contre la Corée du Nord (1-0, 0-3), puis contre la Birmanie (5-0) et contre la Syrie, sur le même score. Le pays a ensuite continué sur sa lancée lors du 3e tour de qualification, en écrasant la Chine sur le lourd score de 7 buts à 0. Une démonstration pour les Nippons qui ont composé avec un but de Wataru Endo (12e) avant que Kaoru Mitoma (45e +2) et Takumi Minamino d’un doublé (52e et 58e) alourdissent le score. Junya Ito (77e), Daizen Maeda (87e) et Takefusa Kubo (90e +5) ont ensuite aggravé le score.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Japon 18 6 24 6 0 0 24 0

Après avoir de nouveau déroulé contre le Bahreïn (5-0), le Japon a dû confirmer contre l’Arabie Saoudite, un adversaire de taille dans la course à la Coupe du Monde. «Les Faucons Verts de Roberto Mancini ont présenté un défi considérablement plus difficile, dans un lieu où les hôtes avaient remporté les trois précédentes rencontres entre les deux équipes, y compris une victoire 1-0 lors des qualifications pour la Coupe du monde il y a trois ans» se souvient le quotidien nippon The Mainichi. Mais ici aussi, les Samuraïs Blues ont assuré l’essentiel avoir une victoire 2 buts à 0, en confortant au passage, leur première place du groupe, avec 9 points, derrière l’Australie (4 points), son futur adversaire. Une nouvelle victoire contre les Socceroos, mardi prochain sur la pelouse de Saitama, ouvrirait définitivement les portes de la Coupe du Monde au Japon.

Des joueurs de Ligue 1 en jambes

Le Japon a aussi pu compter sur la bonne forme de ses joueurs évoluant en Europe, et notamment de ses pensionnaires de la Ligue 1. Takumi Minamino (62 sélections, 23 buts) qui avait inscrit un doublé face à la Chine, avait également scoré contre la Syrie. Junya Ito (57 sélections, 14 buts) et Keito Nakamura (12 sélections, 8 buts), le duo explosif du Stade Reims depuis la reprise du Championnat, s’illustrent aussi, bien que leurs prestations sous les couleurs de l’équipe nationale restent légèrement encore en deçà de celles sous le maillot des Champenois.

Les deux compères, réunis à Reims depuis 2023, se sont, pour rappel, déjà offert 6 buts et 3 passes décisives en sept rencontres de Ligue 1. Un binôme qui, s’il est bien utilisé, devrait aussi faire du bien à la sélection asiatique. À quelques mois d’une nouvelle aventure mondiale, les Nippons semblent prêts à prouver que leur temps est enfin venu.