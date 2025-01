Arabie saoudite : la dernière ligne droite de mercato folle à 140M€ d’Al-Nassr !

Le début de saison d’Al-Nassr n’est clairement pas satisfaisant. A mi-saison, le club où officie notamment Cristiano Ronaldo pointe à la quatrième place à huit points des leaders Al-Hilal et Al-Ittihad. Un résultat décevant pour le club de Riyad qui a décidé d’agir sur ce mercato hivernal pour se renforcer notamment dans le secteur offensif. Si Cristiano Ronaldo (14 buts et 2 passes décisives en 17 matches) et Sadio Mané (5 buts et 7 passes décisives en 17 matches) se montrent performants, cela semble insuffisant pour la formation saoudienne qui a notamment vu Talisca partir cet hiver du côté de Fenerbahçe.

Dans cette situation, il paraissait logique de voir Al-Nassr accélérer sur le mercato pour compenser la perte du Brésilien. Pour le rôle d’avant-centre, Al-Nassr s’est donc mis sur la piste de deux joueurs. Il y a eu Victor Boniface (24 ans), le buteur du Bayer Leverkusen (8 buts et 1 offrande en 15 apparitions) qui était notamment ciblé et attendu du côté de l’Arabie saoudite pour des négociations. Alors que le Bayer Leverkusen réclamait près de 50 millions d’euros pour le joueur, c’est finalement une autre piste plus onéreuse qui devrait se conclure.

Kaoru Mitoma en plus de Jhon Duran ?

Cible du Paris Saint-Germain et de West Ham cet hiver, l’attaquant colombien Jhon Duran (21 ans) a été l’une des révélations de la saison du côté d’Aston Villa. Malgré son statut de doublure d’Ollie Watkins, il a cartonné avec 12 buts en 29 rencontres et cela a tapé dans l’oeil d’Al-Nassr. Trouvant un accord avec Aston Villa pour une offre de 75 millions d’euros hors bonus comme nous vous l’avons annoncé, le club saoudien est sur le point de boucler cette première arrivée.

Ce ne serait cependant pas la seule arrivée qui pourrait débarquer du côté d’Al-Nassr cet hiver. Loin d’être rassasié, le club saoudien s’est lancé sur une autre star de Premier League avec Kaoru Mitoma selon The Athletic. L’attaquant japonais de 27 ans qui évolue à Brighton brille cette saison encore avec les Seagulls (5 buts et 3 passes décisives en 25 matches). L’ailier gauche fait l’objet d’une approche de 65 millions d’euros de la part de la formation saoudienne. Cette dernière a été repoussée par Brighton, reste à savoir si le club de Stefano Pioli continuera de faire monter les enchères pour s’offrir une fin de mercato XXL.