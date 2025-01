Aston Villa : accord total avec Al-Nassr pour Jhon Duran

La Saudi Pro League s’apprête à enregistrer le deuxième plus gros transfert de son histoire. Après Neymar, arrivé à Al-Hilal pour 90 millions d’euros il y a un an et demi, Jhon Duran va quitter Aston Villa et rejoindre le championnat saoudien pour un énorme transfert moyennant 75 millions d’euros, plus bonus.

Comme nous vous le révélions ces dernières heures, un accord était tout proche d’être trouvé entre Aston Villa et Al-Nassr, alors que le joueur avait, lui, déjà donné son aval pour rejoindre le pays du Golfe, au préjudice du PSG et du Real Madrid qui le pistaient aussi. Selon nos informations, le Colombien de 21 ans va se rendre en Arabie saoudite dans les prochains jours pour finaliser son transfert. Un accord complet a été trouvé entre chaque partie, et le joueur a même déjà passé sa visite médicale à Londres.