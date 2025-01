Al-Nassr pousse fort pour recruter Victor Boniface

Révélation de la saison dernière du côté du Bayer Leverkusen, Victor Boniface (24 ans) a bien plus de mal cette saison. Si l’attaquant nigérian compte 15 apparitions pour 8 buts et 1 offrande, la concurrence de Patrik Schick est plus importante et il a connu deux mois de blessure entre novembre et janvier.

La suite après cette publicité

Moins indiscutable, il pourrait partir dès cet hiver selon Sky Sport Germany. En effet, le club saoudien d’Al-Nassr, qui cherche un successeur à Talisca, tout proche de Fenerbahçe, aurait jeté son dévolu sur Victor Boniface. Le club allemand réclame au moins 50 millions d’euros pour vendre son buteur nigérian.