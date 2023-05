Dossier Ugarte : mauvaise nouvelle pour le PSG !

La suite après cette publicité

Son nom était hier sur toutes les lèvres parisiennes. Alors qu’il était plutôt annoncé en Premier League, Manuel Ugarte a fait sensation. Pendant que les rumeurs sur le mercato du Paris Saint-Germain tournaient en rond en Hexagone, la presse portugaise a lâché une bombe en annonçant que le club de la capitale avait envoyé 60 M€ sur la table pour payer la clause libératoire du milieu uruguayen du Sporting Portugal.

De son côté, l’entraîneur du club lisboète, Ruben Amorim, a confirmé hier qu’il sera presque impossible pour les Leões de conserver leur joueur. « En ce qui concerne Ugarte, je ne peux rien confirmer. Il est évident qu’il est difficile de garder des joueurs comme lui, il a plusieurs clubs à fond sur lui, pas un seul, sachant que notre projet consiste à vendre et que nous avons raté la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Cela rend les choses plus difficiles. Ugarte est l’un des joueurs les plus convoités ».

Ugarte aime l’Angleterre, mais…

Depuis, la presse locale s’attend à une petite guerre à tous les étages. Et tout d’abord entre les clubs promis au jackpot. Si Ugarte est transféré contre 60 M€, le Sporting CP ne touchera pas l’intégralité de la somme. Les Portugais ne possèdent que 70% des droits du joueur, tandis que les 30% restants sont partagés entre le club formateur de l’Uruguayen (Fénix, 20%) et Famalicao (10%). Or, aucun des deux derniers clubs cités n’entend céder le moindre de ses pourcentages.

Enfin, alors que Ugarte était annoncé au PSG, les médias lusitaniens ont indiqué plus tard dans la journée que Chelsea comptait concurrencer les Rouge et Bleu dans ce dossier en s’alignant sur l’offre francilienne. Et aujourd’hui, Record et O Jogo confirment que les Blues veulent vraiment Ugarte. Pire, le joueur serait davantage tenté par un départ en Premier League ! Une mauvaise nouvelle pour le PSG ? Si le futur champion de France est capable de s’aligner sur la proposition salariale que feront les Londoniens, Paris garde un avantage de taille dans sa manche : la Ligue des Champions. Absent de la prochaine édition, Chelsea pourrait le payer cher. Affaire à suivre.