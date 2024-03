PSG (F) : Korbin Albert s’excuse après la polémique sur fond d’homophobie

Le PSG s’est qualifié facilement 3-0 face à l’équipe suédoise du Hacken. Un succès acquit notamment grâce à un but de l’Américaine Korbin Albert sur une magnifique frappe lointaine (70e). La joueuse du PSG est pourtant prise en plein tourment. Sur TikTok, elle a partagé un post religieux homophobe et transphobe relayant ainsi des propos inquiétants. Sur cette vidéo, l’intervenant demande un Dieu « sauvant » les gens de l’homosexualité et du « sentiment de transgenre ». Sa famille défend une volonté de vouloir juste poster un contenu religieux, son entraîneur, Jocelyn Prêcheur, s’est dit lui « très surpris » car « ça ne correspond pas à l’image que j’ai de Korbin ». La team US est au contraire montée au créneau avec Morgan Rapinoe, reconnue comme une des principales ambassadrices de la cause LGBTQ+. « Pour les personnes qui veulent se cacher derrière leurs croyances, je poserais juste une question : est-ce que vous rendez l’environnement plus sûr et plus inclusif, en faisant ressortir le meilleur de chacun ? Parce que si ce n’est pas le cas, tout ce en quoi vous croyez, c’est la haine. Et les enfants se suicident littéralement à cause de cette haine. Réveillez-vous putain ! » a averti la Ballon d’Or 2019. À la suite du match de Ligue des champions, Korbin Albert a tenu à présenter ses excuses.

« Je tiens à m’excuser sincèrement pour mes actions sur les réseaux sociaux. Le fait d’aimer et de partager des messages offensants et blessants était immature et irrespectueux, ce qui n’a jamais été mon intention. Je suis vraiment déçue de moi-même et je suis profondément désolée pour le mal que j’ai causé à mes coéquipières, aux autres joueuses, aux fans, à mes amis et à tous ceux qui ont été offensés. Je crois sincèrement que tout le monde devrait se sentir en sécurité et respecté partout. » a-t-elle communiqué sur les réseaux sociaux. Même avec cette qualification et son but, la fête a dû être gâchée pour l’Américaine.