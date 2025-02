Lens : Kevin Danso vers Wolverhampton, ça brûle

Voilà un nouveau départ qui ne va pas faciliter la fin de saison du RC Lens. Déjà privés d’Abdukhodir Khusanov, parti du côté de Manchester City et en difficulté pour son premier match, les Sang et Or s’apprêtent désormais à voir partir Kevin Danso. Si Rennes avait fait une approche pour le défenseur autrichien et reste dans la course, c’est cependant Wolverhampton qui est en bonne voie pour s’offrir le joueur, sous la forme d’un prêt sec courant jusqu’à la fin de la saison selon nos dernières informations. L’occasion pour Danso de s’exposer quelques mois en Premier League avant un potentiel transfert cet été.

Pour rappel, le joueur avait ciblé un départ vers l’Angleterre comme étant sa priorité. Si le dossier n’est pas totalement bouclé, le départ du défenseur central vers les Loups est en bonne voie. Danso avait également manifesté un certain intérêt pour la Juventus, en quête d’un défenseur central, mais les négociations entre les Bianconeri et le RC Lens n’ont pas abouti. Wolverhampton est ainsi repassé en pole.