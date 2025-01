Lens refuse l’offre de Wolverhampton pour Kevin Danso

Blessé au genou quelques heures avant Lens-Angers, Kevin Danso n’a pas participé au match ce dimanche comme l’a d’ailleurs confirmé Will Still à l’issue de la rencontre « Kev ne veut pas partir, il devait partir cet été et on était ouvert sur l’idée d’une discussion si jamais il y a une offre. Mais Kev n’est pas en train de nous saboter. Il s’est fait mal à l’entraînement. Il a pris le ballon sur la cheville qui a tordu et ça a tiré sur son genou.» Le défenseur, véritable pilier du coach belge du RC Lens, est à l’écoute du marché, mais n’a pas fait d’un départ une priorité absolue cet hiver.

Après avoir refusé une première approche de Wolverhampton il y a quelques semaines, les Wolves sont revenus à la charge ces dernières heures comme révélé par la presse anglaise. Selon nos informations, le club nordiste, qui ne veut pas laisser partir son défenseur international autrichien de 26 ans, a refusé cette offre d’un montant de 22 M€ bonus compris.