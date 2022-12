Les chiffres du transfert de Cody Gakpo à Liverpool

La suite après cette publicité

Plutôt une affaire sur le papier mais pas que. C’est officiel depuis hier soir, le PSV a annoncé avoir trouvé un accord avec Liverpool pour le transfert de Cody Gakpo (23 ans). En voyant les chiffres de cette opération, par rapport à l’inflation qu’il y a depuis de nombreux mois, on peut se dire que les Reds ont réalisé un coup de maître. Le DailyMail rapporte que le dossier s’est bouclé autour d’un chèque de 50 millions de Livres, soit environ 56,7 M€.

Le natif d’Eindhoven apporte des certitudes sur le papier à Jürgen Klopp, en ayant inscrit 13 buts et offert 17 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues. On peut rajouter à cela 3 buts en cinq matches de Coupe du Monde. Le Néerlandais devra apporter de suite et aider son futur club à retrouver ses standards, car il est 6e de Premier League actuellement.

À lire

Comment Liverpool a fait pour voler Cody Gakpo à Manchester United