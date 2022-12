Liverpool et le PSV sont tombés d’accord pour le transfert de Cody Gakpo

La suite après cette publicité

Cody Gakpo enquille les buts et les passes décisives cette saison. L’attaquant néerlandais en est désormais à 13 réalisations et 17 offrandes en 24 rencontres avec le club néerlandais. Des statistiques très intéressantes pour un joueur de 23 ans qui le placent parmi les meilleurs buteurs européens jusqu’à maintenant.

Avec sa sélection nationale des Pays-Bas, Cody Gakpo a participé à quatorze rencontres avec les Oranjes pour six buts (dont 5 participations et deux réalisations lors du Mondial au Qatar). Des débuts très prometteurs qui ont forcément attiré les plus grands clubs européens désireux de faire venir la pépite néerlandaise dans leur filet.

Liverpool réalise un grand coup

Liverpool, intéressé de longue date par le profil et la polyvalence de Cody Gakpo a trouvé un accord avec le PSV pour le transfert de la pépite néerlandaise, comme l’a annoncé le club batave sur son compte twitter. « L’attaquant de 23 ans partira prochainement pour l’Angleterre où il sera soumis aux formalités nécessaires avant la finalisation du transfert » peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du PSV.

Les deux clubs ne font aucune annonce concernant l’indemnité de transfert mais « c’est un transfert record pour le PSV » a également déclaré le directeur général du club néerlandais Marcel Brands. Il s’agit donc d’une belle opération pour PSV Eindhoven. Il ne reste plus qu’à espérer qu’il s’agisse aussi d’une belle opération sportive pour Cody Gakpo.