Suivez le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en direct

Le tirage au sort des 1/8e de finale de la Ligue des Champions

Benfica (POR) vs Real Madrid (ESP) La suite après cette publicité

Villarreal (ESP) vs Manchester City (ANG)

Atlético de Madrid (ESP) vs Bayern Munich (ALL)

RB Salzbourg (AUT) vs Liverpool (ANG)

C'est le grand jour ! D'ici quelques minutes, le Paris Saint-Germain, le LOSC et les quatorze autres qualifiés connaîtront leur rival pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Des matchs qui se disputeront les 15, 16, 22 et 23 février 2022 pour les aller, alors que les retours se joueront les 8, 9, 15 et 16 mars. On rappelle que les équipes du premier chapeau joueront leur retour à la maison.

Vous n'êtes pas sans savoir que le PSG et le LOSC ne pourront pas s'affronter, puisque les équipes d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer en huitièmes. Forcément, les Lillois sont un peu mieux vernis grâce à leur position de leader de leur groupe, mais peuvent tout de même tomber sur l'Inter, l'Atlético ou Chelsea. Les Parisiens eux sont assurés de tomber sur un gros, avec l'Ajax comme tirage le plus abordable sur le papier, ce qui reste très relatif au vu du gros niveau montré par les Hollandais.

Autant dire qu'on risque de se régaler au niveau des affiches qui lanceront cette année 2022. On rappelle également qu'en cas d'égalité sur les deux confrontations, la règle des buts à l'extérieur qui comptent double n'est plus valable et tout se jouera donc lors d'une prolongation et d'une éventuelle séance de tirs au but. Place au football !

Les chapeaux

Chapeau 1 : Ajax, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Lille.

Chapeau 2 : PSG, Sporting, Atlético, Inter, Benfica, Chelsea, Villarreal, RB Salzbourg.

La cérémonie en direct

12h12 : le tirage va commencer ! mais avant tout, un rappel des règles de la part des employés de l'UEFA.

12h09 : Andreï Arshavin est l'invité spécial de l'UEFA pour ce tirage !

12h05 : Giorgio Marchetti, secrétaire général de l'UEFA, a pris la parole pour féliciter certains grands noms comme Robert Lewandowski ou Mircea Lucescu.

12h : la cérémonie débute enfin avec la présentation de chaque équipe qualifiée !

11h55 : la cérémonie devrait commencer d'ici quelques minutes.