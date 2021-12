Le tirage au sort intégral des huitièmes de finale de la Ligue des Champions

Quelle journée, décidemment. Lors d'un premier tirage réalisé ce matin, le PSG et le LOSC avaient respectivement écopé de Manchester United et de Chelsea. Pas évident déjà... Et bien lors de ce deuxième tirage, les Parisiens sont tombés sur le Real Madrid, équipe qui semble un peu plus puissante que les Red Devils actuellement, alors que le champion de Ligue 1 a encore eu droit à Chelsea, vainqueur de la dernière édition et pire tirage possible, on peut le dire.

Une rencontre pariso-madrilène entre deux cadors européens, mais surtout, le duel entre le club de Kylian Mbappé et celle qui sera peut-être sa prochaine écurie. Autant dire que tous les yeux seront rivés sur lui... Et ce n'est pas tout, puisque si jamais la rumeur Zidane à Paris venait à se confirmer, imaginez le champion du monde 98 entraîner le PSG au Bernabéu...

De belles affiches !

Et à Lille, on doit vraiment se dire qu'on a pas de chance. Ce deuxième tirage semblait être une très bonne nouvelle pour les Dogues... Mais ces derniers ont finalement tiré, une deuxième fois, Chelsea, qui continue sur sa superbe dynamique. Autant dire qu'à Luchin, on rit sûrement un peu jaune.

En dehors des deux rencontres intéressantes pour le public français, on a aussi quelques belles affiches, un peu plus équilibrées que lors du premier tirage au sort. Un alléchant Inter-Liverpool par exemple, et un Atlético-Manchester United passionnant. Manchester City s'en sort plutôt bien de son côté puisque les troupes de Pep Guardiola défieront le Sporting.

Le nouveau tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions