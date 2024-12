Real Madrid : Carlo Ancelotti annonce enfin un grand retour

On l’avait presque oublié. Plus d’un an après son dernier match avec le Real Madrid (c’était le 17 décembre 2023 contre Villarreal), David Alaba va effectuer son retour. Ce samedi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé que l’Autrichien serait disponible au mois de janvier. Pour rappel, il avait subi une rupture des ligaments croisés du genou.

«Ferland Mendy sera disponible demain (contre Séville), Alaba est disponible pour revenir en janvier. Les blessures n’ont pas permis à Mendy de donner le meilleur de lui-même. Lucas Vazquez et Fran ont joué et ont aidé à l’équipe», a déclaré l’entraîneur italien. Une bonne nouvelle pour les Merengues, qui ont déjà souffert des graves blessures de Carvajal et Militão.