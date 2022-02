Valérien Ismaël n'est plus l'entraîneur de West Bromwich Albion

Valerien Ismaël n'est plus l'entraineur de West Bromwich Albion. En effet, les Throstles ont annoncé via un communiqué le départ du club de l'entraineur franco-allemand, suivi par son adjoint Adam Murray. «Le club tient à remercier Valérien et Adam pour leurs efforts et leur souhaite bonne chance pour l'avenir.», écrit le club à propos de ses désormais ex-entraîneurs.

Le natif de Strasbourg était arrivé l'été dernier en provenance de Barnsley. Il aura pris place sur le banc à 26 reprises, pour 11 victoires et 6 défaites, laissant le club à la 5ème position en Championship, synonyme de barrages pour la montée en Premier League. Les raisons du départ de l'ancien joueur du Bayern (2005-2007) n'ont pas été communiquées, mais le club est déjà activement à la recherche d'un successeur : «le processus de recrutement d'un nouvel entraîneur principal est maintenant en cours et une nomination sera annoncée en temps voulu.»