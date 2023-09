Real Madrid : Endrick victime d’un tacle assassin au Brésil

À l’été 2024, Endrick rejoindra officiellement le Real Madrid. Recruté pour la modique somme de 37,50 millions d’euros, la pépite brésilienne doit encore évoluer toute la saison avec Palmeiras, pour continuer à progresser avant de faire le grand bond dans la capitale espagnole. Mais avant ça, l’attaquant de 17 ans doit encore faire ses preuves, lui qui connait une baisse de forme ces derniers mois.

Dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la rencontre opposant le Corinthians et Palmeiras (0-0), Endrick a été victime d’un tacle d’une extrême violence qui aurait pu avoir de terribles conséquences pour le jeune buteur. Dans les derniers instants du match, le Brésilien part en contre à toute vitesse, avant de se faire découper par Maycon (90+6e). Un tacle assassin récompensé d’un carton rouge pour le joueur du Corinthians, qui a visé le genou d’Endrick et non pas le ballon. Heureusement, la jeune promesse en est sortie indemne. De quoi rassurer les supporters madrilènes…