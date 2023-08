FC Barcelone, Real Madrid : la guerre entre Endrick et Vitor Roque est déclarée

La suite après cette publicité

Qui sera le prochain Neymar ? Le Brésil n’a aucun mal à sortir des talents à la pelle, et en ce moment, il y en a deux qui phagocytent l’attention de tous les observateurs, notamment à cause de leur précocité : Endrick (17 ans) et Vitor Roque (18 ans). Et ça tombe bien, la saison prochaine, les deux évolueront au sein de deux ennemis jurés : le Real Madrid pour le premier, et le FC Barcelone pour le second. De quoi créer une véritable rivalité à distance entre ceux qui sont appelés à être les porte-drapeaux de la Canarinha pour la prochaine décennie et plus.

Seulement, ces deux futurs coéquipiers en sélection et rivaux en club connaissent des sorts bien différents. Endrick est ainsi un peu dans le dur du côté de Palmeiras, où il est déjà membre à part entière de l’équipe première depuis un moment. Ces dernières semaines, l’attaquant a connu un léger frein dans sa progression, et n’a marqué qu’un but sur les deux derniers mois.

Vitor Roque est en feu

Pire encore, il a perdu sa place dans l’équipe, n’ayant pris part à aucun des trois derniers matchs de son équipe. Sur les neuf dernières sorties de Palmeiras, il n’est entré en jeu qu’à deux reprises. Une relégation terrible pour celui qui avait pourtant l’habitude d’être titularisé plus tôt dans la saison. De son côté, Vitor Roque connaît lui un été assez positif du côté de l’Athletico Paranaense.

L’attaquant de 18 ans a ainsi enchaîné les bonnes prestations ces derniers temps, et a encore marqué cette nuit, face à Fluminense. Il totalise trois buts en quatre rencontres, et continue d’afficher de belles stats en championnat, avec 10 buts et 3 passes décisives en 20 matchs. Il est d’ailleurs le deuxième meilleur buteur de la ligue brésilienne. Du côté de Barcelone, on se frotte déjà les mains. Les Madrilènes en revanche eux ont de quoi être un peu plus inquiets…