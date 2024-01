Trois gros bras de L1 ont flashé sur Osame Sahraoui

Depuis quelque temps, les clubs français n’hésitent plus à aller piocher aux Pays-Bas, pour espérer trouver une jeune pépite en devenir. Et visiblement, Nice, Rennes et Lille ont tous les trois flashé sur un esprit norvégien évoluant en Eredivisie selon le média norvégien Nettavisen. Son nom ? Osame Sahraoui.

Âgé de 22 ans, cet ailier joue avec Heerenveen depuis janvier 2023. Auteur de 5 buts et de 7 passes décisives en 35 matches, l’ancien pensionnaire de Vålerenga est également pisté en Allemagne et en Espagne, mais l’intérêt français serait le plus pressant. Lille serait même l’équipe la plus active dans ce dossier. Heerenveen a fait savoir qu’il faudra au moins mettre 10 M€ sur la table pour espérer s’offrir Sahraoui.