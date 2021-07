L'Inter Milan dévoile son maillot extérieur pour la saison 2021/2022

Après avoir dévoilé un nouveau maillot domicile original façon peau de serpent, l'Inter présente une tenue extérieure qui arbore également « Il Biscione », qui est une créature fantastique mythologique prenant la forme d'un serpent ailé, selon les traditions régionales.

Le Biscione bleu et noir est accompagné par un maillot de base blanche avec un col rond bleu et des bordures bleues et noires. On peut aussi noter la présence du nouveau blason du club, qui apparait en monochrome, comme le nouveau sponsor $Inter Fan Token by Socios.com, qui est une plateforme qui permet aux supporters d'acquérir des actifs numériques pout accentuer leur engagement à leur club.

Le nouveau maillot extérieur que porteront les coéquipiers de Romelu Lukaku loin de San Siro est déjà disponible à la vente dans les boutiques du club et de l'équipementier Nike.