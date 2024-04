Les enfants d’Harry Kane victimes d’un accident de la route

Avant de s’envoler pour Londres et jouer son match contre Arsenal en Ligue des Champions, Harry Kane a connu une véritable frayeur lundi. L’attaquant anglais a été averti d’un accident de voiture avec la présence de ses trois enfants âgés de 3, 5 et 7 ans. Comme le rapporte The Sun, ses enfants ont été transportés à bord d’une Mercedes noire. La voiture a été percutée alors qu’elle se dirigeait sur une bretelle d’autoroute. Plus de peur que de mal pour la famille Kane.

Les enfants ont été transportés à l’hôpital par mesure de précaution, mais aucun d’eux n’a subi de blessure. Les cinq autres personnes impliquées dans l’accident n’ont pas connu de grosses blessures non plus, selon le rapport de la police. Cet accident n’a visiblement pas perturbé Harry Kane. Sur la pelouse de l’Emirates Stadium le lendemain, l’attaquant du Bayern Munich n’a pas tremblé sur son pénalty et a contribué au match nul contre Arsenal (2-2).