PSG-OL : la réaction lucide de Pierre Sage

Que dire de la prestation de l’OL ce soir. Alors qu’ils n’avaient plus perdu en Ligue 1 depuis la déroute à domicile face au RC Lens début mars (0-3), les Gones ont subi une nouvelle humiliation ce dimanche sur la pelouse du PSG. Face à des Parisiens bien meilleurs, les hommes de Pierre Sage n’ont pas existé malgré une deuxième période bien meilleure que la première au cours de laquelle ils se sont sabordés en quelques minutes. Interrogé à l’issue de la rencontre par Prime Vidéo, le coach de l’Olympique Lyonnais a livré un constat implacable. Son équipe n’a pas été au niveau défensivement :

La suite après cette publicité

«Je ne pensais pas qu’il était temps de changer les plans directement. On a fait une course avec 200 mètres de retard sur un 300m. Malgré tout, j’ai vu des choses offensivement. On aurait mérité de marquer plus. Ce soir, on perd sur notre jeu défensif. On a pas su gérer les positions larges et on n’a pas pu s’organiser entre nos latéraux et nos ailiers. Je regrette de ne pas avoir pu nous adapter plus rapidement. Le score ne refléte pas notre match offensivement. On va oublier le résultat, mais on a des choses à corriger défensivement. On était dans une série de sept matches, on perd ce soir, il ne faut pas tout oublier. Le prochain match sera très important pour nous rattraper. Notre ambition reste intacte. On perd contre l’une des meilleures équipes d’Europe. Je tiens à les saluer car quand ils sont à ce niveau, c’est très dur de les battre.»