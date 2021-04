Inter : Antonio Conte ne veut pas s’enflammer

Ce samedi, l’Inter s’est imposé face à Bologne grâce à Romelu Lukaku. Une victoire importante, la neuvième de suite en championnat qui place pour le moment les Nerazzurri seuls en-tête du championnat avec 8 points d’avance sur le Milan AC à moins de dix journées de la fin.

Cette nouvelle victoire en championnat confirme que les hommes d’Antonio Conte sont bien partis pour remporter le Scudetto. Avec une Juventus très décevante et un Milan AC qui semble dans le dur ces dernières semaines, l’Inter a le champ libre. Mais pas question de s’enflammer pour Conte. « Nous ne pouvons pas célébrer, car nous devons d'abord le gagner (le championnat) mathématiquement. Bien sûr, nous le voyons de plus près, d'autres de plus loin, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Maintenant, il faut sceller ce moment avec Sassuolo. Nous construisons quelque chose d'important. L'année dernière, nous sommes passés tout près d'un trophée, avec la finale de la Ligue Europa. Et maintenant, nous sommes beaucoup plus prêts », a analysé le technicien italien de 51 ans après le match.