FC Barcelone : c'est loin d'être fait pour Pierre-Emerick Aubameyang

Les images de Pierre-Emerick Aubameyang arrivant à l'aéroport de Barcelone ont rapidement fait le tour de la toile. À la recherche d'un numéro 9 pour offrir à Xavi, Joan Laporta et les équipes dirigeantes barcelonaises ont visiblement jeté leur dévolu sur le Gunner, indésirable pour Mikel Arteta mais du goût de l'ancien milieu de la Roja. Catalans et Londoniens négociaient ainsi ces dernières heures un prêt de six mois.

L'arrivée du principal concerné en terres barcelonaises a été interprétée par beaucoup, et on peut le comprendre, comme la confirmation de sa signature imminente avec le FC Barcelone... Mais on en est encore bien loin selon différents médias comme la Cadena COPE. Ainsi, selon la radio espagnole, les deux clubs sont encore loin d'avoir trouvé un accord, et les demandes de chacun sont même encore très éloignées.

Un voyage pas prévu par les clubs

Ainsi, le Barça étudie actuellement différentes options pour faire une place à l'ancien de l'ASSE dans l'équipe, ce qui est extrêmement compliqué en raison des contraintes du fair-play financier de la Liga, qui limite la masse salariale de l'effectif. Un départ d'Ousmane Dembélé réglerait la situation rapidement, mais il ne semble pas vraiment d'actualité en ce début d'après-midi.

Surtout, le média nous apprend qu'Aubameyang a simplement voyagé à Barcelone de son propre chef, profitant d'un jour de repos. Il n'est donc pas arrivé à Barcelone dans un avion affrété par le Barça pour passer une visite médicale ou signer un contrat, comme on pouvait initialement le penser. Un moyen de mettre la pression pour accélérer son transfert ? Peut-être, mais pour l'instant, il semble encore loin de pouvoir revêtir la tunique blaugrana...